Талалаев — об удаление Тимофеева: «Не буду говорить, что один эпизод решил»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил, как удаление полузащитника Артема Тимофеева повлияло на ход игры против «Динамо» (1:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.
— Удаление Тимофеева могло повлиять на результат?
— Второй тайм был нашим. Не помню ни одного момента в исполнении «Динамо». Была одна контратака, когда мы уже совсем раскрылись. Но это было за пять минут до конца матча. А так мы доминировали, играли в хороший футбол, имели массу моментов как со стандартов, так и с игры. Не буду говорить, что один эпизод решил — игра складывается из ряда эпизодов, их надо решать в свою сторону. Увеличился брак и у Ненахова, и у Богосаваца. Игра крайних защитников определяет игру команды. Надо налаживать, чтоб проникающие передачи проходили. И попадать по воротам. Надо использовать моменты, — сказал Талалаев.
— Как состояние у Нижича?
— Медицинская служба, тренер по физподготовке делают все, чтобы он был в форме и подошел к игре. Швы заживают, опухоль спала, но пока он не может наступать и вступать в единоборства.
(Константин Колмаков)
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