РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Талалаев — об удаление Тимофеева: «Не буду говорить, что один эпизод решил»

19:17
Теги:

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил, как удаление полузащитника Артема Тимофеева повлияло на ход игры против «Динамо» (1:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

— Удаление Тимофеева могло повлиять на результат?

— Второй тайм был нашим. Не помню ни одного момента в исполнении «Динамо». Была одна контратака, когда мы уже совсем раскрылись. Но это было за пять минут до конца матча. А так мы доминировали, играли в хороший футбол, имели массу моментов как со стандартов, так и с игры. Не буду говорить, что один эпизод решил — игра складывается из ряда эпизодов, их надо решать в свою сторону. Увеличился брак и у Ненахова, и у Богосаваца. Игра крайних защитников определяет игру команды. Надо налаживать, чтоб проникающие передачи проходили. И попадать по воротам. Надо использовать моменты, — сказал Талалаев.

— Как состояние у Нижича?

— Медицинская служба, тренер по физподготовке делают все, чтобы он был в форме и подошел к игре. Швы заживают, опухоль спала, но пока он не может наступать и вступать в единоборства.

(Константин Колмаков)

Ахмат — Динамо

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир