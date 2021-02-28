Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил, как удаление полузащитника Артема Тимофеева повлияло на ход игры против «Динамо» (1:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

— Удаление Тимофеева могло повлиять на результат?

— Второй тайм был нашим. Не помню ни одного момента в исполнении «Динамо». Была одна контратака, когда мы уже совсем раскрылись. Но это было за пять минут до конца матча. А так мы доминировали, играли в хороший футбол, имели массу моментов как со стандартов, так и с игры. Не буду говорить, что один эпизод решил — игра складывается из ряда эпизодов, их надо решать в свою сторону. Увеличился брак и у Ненахова, и у Богосаваца. Игра крайних защитников определяет игру команды. Надо налаживать, чтоб проникающие передачи проходили. И попадать по воротам. Надо использовать моменты, — сказал Талалаев.

— Как состояние у Нижича?

— Медицинская служба, тренер по физподготовке делают все, чтобы он был в форме и подошел к игре. Швы заживают, опухоль спала, но пока он не может наступать и вступать в единоборства.

(Константин Колмаков)