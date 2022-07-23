«Краснодар» — «Спартак»: Зобнин оформил дубль
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оформил дубль в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара». Он отличился на 52-й минуте встречи — 3:0.
Зобнин получил мяч в штрафной площади, ушел на скорости от вратаря «быков» и послал мяч в ворота. Игрок «Краснодара» пытался выбить мяч с линии, но не смог помешать взятию ворот.
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|1
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4
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|1
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|1
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|3
|
5
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|0
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|
6
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Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
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|
Локомотив – Ростов
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|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
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Владимир Сычевой
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|3
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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