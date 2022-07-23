«Краснодар» — «Спартак»: Зобнин оформил дубль

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оформил дубль в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара». Он отличился на 52-й минуте встречи — 3:0.

Зобнин получил мяч в штрафной площади, ушел на скорости от вратаря «быков» и послал мяч в ворота. Игрок «Краснодара» пытался выбить мяч с линии, но не смог помешать взятию ворот.