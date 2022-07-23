Удивительная реакция Абаскаля на первый гол «Спартака» в Краснодаре

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в первом тайме открыл счет в матче 2-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Скамейка запасных красно-белых эмоционально отреагировала на взятие ворот.

Меньше все эмоций проявил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль. Сложилось впечатление, что он даже пропустил момент взятия ворот.