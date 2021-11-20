Мостовой ожидает отставку Витории в случае поражения «Спартака» от «Краснодара»
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Спартак».
«Изначально видится ничейный результат. Но «Краснодар» кажется небольшим фаворитом. По набору игроков, по возможностям команда должна занимать 3-4 место, а сейчас находится рядом со «Спартаком» в турнирной таблице. Если на выезде «Спартак» снова крупно проиграет, то в клубе могут быть серьезные изменения после этой встречи. Например, отставка тренера, тем более давно эти разговоры идут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 20 ноября на стадионе «Арена Краснодар» (Краснодар). Начало — в 19:00 по московскому времени.
«Краснодар» с 21 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 19 очками располагается на 9-й строчке.
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