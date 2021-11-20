Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Спартак». Игра пройдет сегодня, 20 ноября, начало — в 19.00 мск.

«С «Краснодаром» всегда тяжело играть. Игра будет интересная. Кто поймает свою игру, тот и выиграет. Это две очень амбициозные команды. «Краснодар» последнее время ставит определенные задачи и добивается их. Думаю, будет много голов в этой игре», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Канчельскис считает, что травма хавбека Романа Зобнина — потеря для красно-белых.

«Каждый футболист в «Спартаке» важен. У клуба большая скамейка, а нет замены. Зобнин — большая потеря для красно-белых. Есть и другие футболисты, которые должны понимать, за какой клуб они играют. Молодежь должна это понимать. Она должна заменить Зобнина», — добавил Канчельскис «СЭ».

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

«Краснодар» с 21 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 19 очками располагается на 9-й строчке.