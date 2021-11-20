«Спартак» играет нестабильно, как можно что-то ожидать?» Гаврилов — о матче с «Краснодаром»
Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Краснодара».
«Я не знаю, что ожидать от «Спартака». Команда играет нестабильно, что можно ожидать? Все, что угодно может быть. Понадеяться на победу можно, но даже предположить не могу, что произойдет», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч 15-го тура «Краснодар» — «Спартак» пройдет сегодня, 20 ноября, в Краснодаре. Начало — в 19:00 по московскому времени.
«Краснодар» с 21 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 19 очками располагается на 9-й строчке.
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