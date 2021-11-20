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«Спартак» играет нестабильно, как можно что-то ожидать?» Гаврилов — о матче с «Краснодаром»

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Юрия Гаврилова на матч РПЛ 20 ноября
11:22
Юрий Гаврилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Гаврилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Краснодара».

«Я не знаю, что ожидать от «Спартака». Команда играет нестабильно, что можно ожидать? Все, что угодно может быть. Понадеяться на победу можно, но даже предположить не могу, что произойдет», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

Матч 15-го тура «Краснодар» — «Спартак» пройдет сегодня, 20 ноября, в Краснодаре. Начало — в 19:00 по московскому времени.

«Краснодар» с 21 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 19 очками располагается на 9-й строчке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
20 ноября, 19:00
Спартак
Судьи
Алексей Сухой (Люберцы) Владимир Миневич (Смоленск) Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богданов (Верея)

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры