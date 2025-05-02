«Краснодар» сыграет с «Рубином» в матче 27-го тура чемпионата России в субботу, 3 мая. Игра пройдет на «Арене Краснодар» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми события противостояния «Краснодар» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречу можно смотреть в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

03 мая, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

По итогам 26-ти туров премьер-лиги краснодарцы набрали 58 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Клуб из Казани с 39 баллами располагается на седьмой строчке премьер-лиги.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде