Источник: форвард ЦСКА Алеррандро летом может вернуться в Бразилию

Нападающий ЦСКА Алеррандро может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Vozes Do Gigante.

По информации источника, 25-летний форвард испытывает трудности с адаптацией в России. В его трансфере заинтересован «Интернасьонал».

Алеррандро в феврале этого года перешел в ЦСКА из «РБ Брагантино». Бразилец провел четыре матча за армейцев, не отличившись результативными действиями.

Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро.