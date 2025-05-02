«Акрон» — «Динамо»: гол махачкалинцев отменен из-за офсайда

Махачкалинское «Динамо» открыло счет в гостевом матче с «Акроном» в 27-м туре РПЛ — 1:0. Гол на 58-й минуте забил Эгаш Касинтура.

Позже взятие ворот отменено из-за положения вне игры.