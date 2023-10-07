«Краснодар» — «Ростов»: Мохеби удвоил преимущество гостей

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби отметился голом в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 2:0.

Футболист забил на 41-й минуте. Это его первый гол в чемпионате России.

Ранее Данил Глебов открыл счет в матче на 23-й минуте.