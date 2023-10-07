«Краснодар» — «Ростов»: команда Карпина ведет 2:0 после первого тайма

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«Ростов» ведет после первого тайма в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 2:0.

На 23-й минуте отметился капитан команды Данил Глебов. Под конец первого тайма второй гол забил полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби.

«СЭ» ведет онлайн трансляцию матча.