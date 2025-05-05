«Краснодар» — последний в РПЛ по игровым минутам россиян. «Зенит» — предпоследний

Согласно данным «Рустата», «Краснодар» занимает последнее место по доле игровых минут россиян на поле — 29 процентов. Показатель «Зенита», находящегося на предпоследней позиции в этом списке, составляет 31, а «Спартака» — 40.

«Краснодар» с наименьшим количеством игровых минут среди россиян (8170 минут) лидирует в чемпионате, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая ЦСКА и «Спартак».

Показатели лидеров РПЛ по доле игрового времени россиян свидетельствуют о наличии сильных легионеров в составе обеих команд. Российское игроки «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» в сочетании с иностранцами приносят командам результат.

Фото Рустат

Россияне сыграли за «Зенит» 8754 минуты в этом сезоне РПЛ — на 584 больше чем у лидирующего «Краснодара» (8170 минут). Более того, такой объем минут — это эквивалент более 97 полных матчей, проведенных россиянами в этом сезоне РПЛ.

Разрыв между лидером и «Краснодаром», занимающим последнее место в этом аспекте, значителен: если у «Локомотива» россияне провели на поле 79 процентов всех минут, то «Краснодар» — единственная команда, у которой этот показатель составил менее 30.