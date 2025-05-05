В «Зените» высоко оценили игру Соболева в матче с «Пари НН»: «Семак не прогадал»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

В этой встрече форвард вышел в стартовом составе и сделал дубль.

«Трудно переоценить игру Александра вчера. Хотя у него было моментов пять стопроцентных. Но два забитых гола принесли команде очень важную победу. Первый тайм сложился для него не самым лучшим образом, но Сергей Богданович Семак оставил его в составе и не прогадал. Еще раз получили подтверждение, что игроки в нашей команде должны быть готовы выходить в любое время и на любое время. В прошлом матче Александр не играл, но продолжал готовиться, накопил сил и сыграл очень хорошо. Нельзя не отметить блестящие пасы Вендела и Горшкова, которые позволили Александру акцентировано пробить», — сказал Медведев «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года. Он провел 21 матч за питерскую команду в чемпионате России, отметившись 3 голами и одной результативной передачей. Также на счету 28-летнего форварда 3 забитых мяча и один голевой пас в семи играх FONBET Кубка России.