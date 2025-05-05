Футбол
5 мая, 12:35

В «Зените» высоко оценили игру Соболева в матче с «Пари НН»: «Семак не прогадал»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

В этой встрече форвард вышел в стартовом составе и сделал дубль.

«Трудно переоценить игру Александра вчера. Хотя у него было моментов пять стопроцентных. Но два забитых гола принесли команде очень важную победу. Первый тайм сложился для него не самым лучшим образом, но Сергей Богданович Семак оставил его в составе и не прогадал. Еще раз получили подтверждение, что игроки в нашей команде должны быть готовы выходить в любое время и на любое время. В прошлом матче Александр не играл, но продолжал готовиться, накопил сил и сыграл очень хорошо. Нельзя не отметить блестящие пасы Вендела и Горшкова, которые позволили Александру акцентировано пробить», — сказал Медведев «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года. Он провел 21 матч за питерскую команду в чемпионате России, отметившись 3 голами и одной результативной передачей. Также на счету 28-летнего форварда 3 забитых мяча и один голевой пас в семи играх FONBET Кубка России.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
  • Александр Жуков

    Трудовая победа хозяев.Дожали новгородцев. А те тоже неплохо смотрелись. Гончаренко постепенно делает приличный клуб. Жаль. если им не удастся остаться в РПЛ. Чтобы создать хорошую командную игру нужно время. От Зенита хотелось бы более мощной игры. Вполне возможно. что Краснодар может нарушить гегемонию Питера. В принципе рано или поздно такое может случиться. И трагедии в этом нет. У нас возросла конкуренция между клубами. А это здорово.

    05.05.2025

  • napadenie

    Осадок от неуклюжей игры внизу все равно налицо.

    05.05.2025

  • zg

    Если биться лбом в стенку,рано или поздно стенка может сдаться!)))

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    Ты шнурки погладил? Ну, тогда завязывай и выходи IP искать! И не надо здесь Ленинград приплетать - сами переименовали в это фуфло - петербург.

    05.05.2025

  • Степочкин

    ты по осторожнее с такими колхозыми высказываниями.. а то по IP вычеслят, будет тебе и бомжеград и геройский Леннинград....

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    Надеюсь, бомжи все равно не станут чемпионами! Вся Россия этого хочет, кроме, естественно, жителей бомжеграда!

    05.05.2025

  • Келофин

    Точно предчувствовал Семак летом прошлого года : " В мае следующего года Соболев нам очень пригодится.Надо брать!"

    05.05.2025

  • оппонент

    Ну вы ребята даёте,- было 5 100%-х моментов, забил - 2. Принёс победу, - герой. А вчера было - за каким бесом брали этого бездаря-дельфина, да ещё спартаковскую рожу.

    05.05.2025

    • Орлов: «Зачем «Динамо» сейчас уволило Личку? Несолидно!»

    «Краснодар» — последний в РПЛ по игровым минутам россиян. «Зенит» — предпоследний
