Президент «Динамо» Владивосток Сандлер объяснил, за что избил футболиста Мухина

Президент и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» (Владивосток) Эдуард Сандлер рассказал детали конфликта с футболистом владивостокского клуба Антоном Мухиным, арендованным у «Пари НН».

«Мальчик столкнулся просто с реакцией взрослого мужчины на то, что является во взрослом мужском мире неприемлемым. Не так, как пишут. Везде, где мы, мужчины, используем по отношению к другому мужчине в своей речи слово из трех букв, известное, это означает только одно: все, границы стираются. Ты или отвечаешь за свои слова, или ты не можешь на них ответить», — сказал Сандлер в интервью Telegram-каналу «Перехват».

9 апреля Антон Смирнов, агент 19-летнего футболиста, сообщил, что Сандлер избил игрока в общественной бане. У Мухина была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, он проходит амбулаторное лечение в больнице Владивостока. Футболист подал заявление на Сандлера в полицию.

5 мая генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал действия Сандлера, добавив, что клуб не оставит игрока в такой ситуации.