5 мая, 13:05

Президент «Динамо» Владивосток Сандлер объяснил, за что избил футболиста Мухина

Руслан Минаев
Эдуард Сандлер.
Фото ФК «Динамо» Владивосток

Президент и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» (Владивосток) Эдуард Сандлер рассказал детали конфликта с футболистом владивостокского клуба Антоном Мухиным, арендованным у «Пари НН».

«Мальчик столкнулся просто с реакцией взрослого мужчины на то, что является во взрослом мужском мире неприемлемым. Не так, как пишут. Везде, где мы, мужчины, используем по отношению к другому мужчине в своей речи слово из трех букв, известное, это означает только одно: все, границы стираются. Ты или отвечаешь за свои слова, или ты не можешь на них ответить», — сказал Сандлер в интервью Telegram-каналу «Перехват».

9 апреля Антон Смирнов, агент 19-летнего футболиста, сообщил, что Сандлер избил игрока в общественной бане. У Мухина была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, он проходит амбулаторное лечение в больнице Владивостока. Футболист подал заявление на Сандлера в полицию.

5 мая генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал действия Сандлера, добавив, что клуб не оставит игрока в такой ситуации.

  • Orzato

    Если что, он там уже был.

    05.05.2025

  • Степочкин

    Кто такой этот Владивосток Сандлер ? :relaxed:??? (Из заголовка статьи)

    05.05.2025

  • andrrpetrov

    А ответил бы за свои слова мужик посильней тебя Сандлер. Нет, сдулся бы ты сразу. Твои понятия зависят от велиичины кулака. И далее ведут к ножу, кастету ... если кулак соперника меньше твоего. Он же должен восполняять разницу в размерах кулака. Поэтому придуманы уголовные понятия. Для таких, как ты Сандлер.

    05.05.2025

  • Berkut-7

    А вот у уголовного кодекса совсем другое мнение на этот счёт , Сандлер скоро с ним ознакомится.

    05.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Теперь мужик ответит, посидит в тюрьме..

    05.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Кулаки заменитель мозга?Попрактикуйся в роли мешка у боксёров!

    05.05.2025

  • henri71

    Из быдлятины вылез

    05.05.2025

  • wasp00000

    Дурачок на ровном месте срок поднял, даже если и условный!

    05.05.2025

