«Краснодар» показал тренировку Агкацева после травмы пальца руки

«Краснодар» опубликовал видео с тренировки вратаря команды Станислава Агкацева после травмы пальца руки.

В матче 26-го тура РПЛ с махачкалинсим «Динамо» (3:2) Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с пенальти. В этом эпизоде он травмировал палец. Вратарю удалось избежать перелома.

«Краснодар» 3 мая на своем поле примет «Рубин» в матче 27-го тура РПЛ. На данный момент «быки» с 58 очками лидирует в турнирной таблице, на втором месте «Зенит» с 54 баллами.