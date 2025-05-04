Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Марцела Личка с поста главного тренера «Динамо».

«Жизнь профессионального тренера такая: нет результата — увольняют, есть результат — продолжает работать. Мне кажется, ничего неожиданного в отставке Лички нет. Человек не готов давать результат. Я поддерживаю руководство «Динамо». Потому что условия созданы идеальные, а результата не было. «Динамо» — клуб с историей и амбициями. Им нужны трофеи», — сказал Газзаев «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички из клуба 1 мая. Чех возглавлял бело-голубых с июня 2023 года. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен бывший футболист сборной России Ролан Гусев.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.