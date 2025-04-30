В «Динамо» похвалили Гладышева: «Выходит на очень высокий уровень»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» оценил прогресс нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева.
«Меня впечатляет его игра. Нравится, как он играет. Ярослав прибавил в силовой борьбе, выносливости, самоотдаче. Желаю ему большего развития и большей реализации. Очень перспективный футболист, и сейчас он выходит на очень высокий уровень», — сказал Пивоваров «СЭ».
Ранее агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, заявил «СЭ», что сравнения его клиента с Гладышевым «вызывают у него улыбку».
В этом сезоне у 21-летнего Гладышева 11 забитых мячей и 6 голевых передач в 35 матчах во всех турнирах за бело-голубых.
