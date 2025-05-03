Футбол
Судейство

3 мая, 11:25

ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче «Динамо» — «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрела обращение «Динамо» с просьбой проверить решение судьи Виталия Мешкова не удалять полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 26-го тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 1:1.

ЭСК единогласно поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса.

«Барриос сыграл в мяч в единоборстве с Луисом Чавесом, после чего совершил безрассудный контакт открытой стопой левой ноги в область бутсы соперника (низкий контакт). В частичном контакте правой ногой Барриоса с ногой соперника нет элементов серьезного нарушения правил. Судье следовало вынести предупреждение за безрассудное поведение игроку «Зенита», — говорится в заявлении РФС.

В матче с «Динамо» 31-летний колумбийский футболист получил желтую карточку на 90+2-й минуте. Барриос пропустит игру 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН».

Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. На первой строчке находится «Краснодар» с 58 баллами. «Динамо» располагается на 5-й строчке с 47 очками.

Вильмар Барриос
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Виталий Мешков
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Газзаев — об отставке Лички: «Человек не готов давать результат»
«Следовало вынести предупреждение». ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче с «Динамо»
ЭСК РФС: Сафьян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Рубином»
Хорошая новость для болельщиков «Краснодара»: повредивший мизинец Агкацев готовится к матчу с «Рубином»
Пивоваров ответил на вопрос, собирается ли «Динамо» просить не назначать Черданцева на их матчи
КДК РФС дисквалифицировал хавбека «Факела» Моцпана на два матча РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • анатолий еремин

    Из той же Бразилии что и ваш Энрике,Маркиньос. Только если карьера спартаковского бразильца идет по восходящей,то карьера Энрике как минимум синусоидно.Бразилия Испания,снова Бразилия.теперь Зенит. А один матч с рекордом ,сколько таких матчей было у Маркиньоса.Я не поклонник легов ,считаю их максимум должно быть в команде трое,но вы так уверены что Энрике сильней Маркиньоса,а поттверждение только цена за которую его купил Зенит и рекорд в одном из матчей РПЛ. Энрике пока еще даже не лидер Зенита.

    04.05.2025

  • hovawart645

    Ногу Пине сломал ваш Клава! Нанёс травму на 5 недель лечения! Пиня лишь пнул его в ответ, без последствий. Так что это "Я в а.уе от такой логики".

    04.05.2025

  • МАО

    То есть игрокам Зенита вы можете ноги ломать, а мы в ответ - нет. Я в а.уе от такой логики.

    04.05.2025

  • hovawart645

    805 раз объяснить, почему Пиняев так поступил?! Достали питерские циники. Ваш Барриос не просто грубо играет - он ещё и провокатор, и симулянт. Классный, но мерзкий.

    03.05.2025

  • Горын

    петя, петя вы дурак?

    03.05.2025

  • Горын

    Ранее ЭСК признала, что судья правильно не зафиксировал нарушение Баринова на Венделе перед забитым голом, объяснив это тем, что контакт между игроками вызван их движениями на встречных курсах и являлся ненаказуемым, а футболисты имели одинакковые шансы сыграть в мяч, хотя на повторах видно, что первым в мяч сыграл Вендел. Так,что граждане закрывайте свои ротики с нечищенными зубками и идите на хер. Вы дебилинги видите только то,что вам выгодно. Позорники. А вы hovawart645 понаблюдайте, как играет Баринов. Мало чем отличается от костолома Черникова.

    03.05.2025

  • ФОКСИ

    Задохнулся коренной москвабадец?....продолжай там держать свою носопырку и хайло.....

    03.05.2025

  • Loel1

    Они все на зарплате у Газпрома,для кого этот фарс?

    03.05.2025

  • Игорь Малышев

    Игнорирование объективной реальности тоже вполне себе путь. Не возражаю.

    03.05.2025

  • анатолий еремин

    Но Баринов сыграл прежде в мяч,потом извините хоть ноги Венделу оторвинечего опаздывать.Опаздал -получи. А у нас сейчас часто судят по другому,игрок проигрывает единоборство и остается в выигрыше.он видете ли получил по ногам,так и тот кто выиграл это единоборство тоже получил по ногам.так в чью пользу надо судить ,если по футбольному.

    03.05.2025

  • анатолий еремин

    Для меня самый техничный Валера Кечинов,никакой Аршавин с ним не сравнится.

    03.05.2025

  • Игорь Малышев

    Луис Энрике недавно установил рекорд РПЛ по количеству удачных обводок. Но для вас, конечно самый техничный - Маркиньос, перешедший из чемпионата Венгрии.

    03.05.2025

  • анатолий еремин

    НО вот отсюда и недоверие Питеру, Закон не нарушают но по футбольным понятиям минимум. доверия не вызывают, некрасиво,и насчет самых техничных,кто в нынешнем Зените по дриблингу сравнится с Барко, Маркиньосом, Бонгонда,думаю никто Зенитовцы сильны в другом,пас завершающий удар, открывание,отсюда и меньше пенальти . Кстати в Хоккее Ротенберг тоже с потолком зарплат законов не нарушает,но все знают что он должен сидеть в тюрьме.

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Надо переименовать.Не зенит,а Закат футбола!

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Просто судья баран,не знает правил!Одну ошибку пытается исправить другой ошибкой!У нас все такие!

    03.05.2025

  • Игорь Малышев

    Нападающие Спартака более техничны, чем зенитовские? Вы связь с реальностью хоть не теряйте.

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Не надо задувать газом из задницы протв ветра!

    03.05.2025

  • анатолий еремин

    А сколько еще не пробил хотя должен был пробить, просто наверное игроки Спартака более техничны и против них чаще нарушают правила. Это непонятно только "УМНЫМ" болельщикам из Питера

    03.05.2025

  • ФОКСИ

    Рпаздули столичное кадило из ничего.....

    03.05.2025

  • Игорь Малышев

    Точно, как я мог забыть )

    03.05.2025

  • Игорь Малышев

    Где записано, что совмещать данные должности запрещено? Закон, пункт, параграф.

    03.05.2025

  • Игорь Малышев

    А вот и ты, позор этого форума ) Здравствуй.

    03.05.2025

  • Андрей Недобрый

    Странный конечно судья..Сначало ему инкриминируют то что не удалил Барриоса, а потом сам же фактически перед финальным свистком показывает ему желтую карточку ,из за чего игрок пропускает следующий матч.. Где тут предвзятость ?

    03.05.2025

  • igor1972

    Да здравствует наш ЭСК, самый гуманный ЭСК в мире

    03.05.2025

  • Дима Питерский

    Те же самые мудаки, которые сказали, что Мартинс не был во вне игры.

    03.05.2025

  • Стрелец 63

    Конечно, Чавес виноват! Как сказал кто-то из комментаторов, он же мог перепрыгнуть, почему не перепрыгнул?

    03.05.2025

  • puzo-75

    А Вы то их знаете? )))

    03.05.2025

  • puzo-75

    Александр! Вы безнадёжно отстали от ИФАБ!- По нынешним правилам игра в мяч не даёт индульгенции!- Про "потом прямой ногой в соперника" там всё изложено!

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    У нас в России даже футбольные законы не для всех!Не говоря об остальных!

    03.05.2025

  • Кабанчик

    Барриос заслужил удаление

    03.05.2025

  • Юмнов

    Скорее наоборот: профпригоден для российского правосудия........

    03.05.2025

  • нет желтухе!

    ага, это ж Зенит больше всех пенальти пробил

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Нанёс себе удар чужой ногой!Самострел!

    03.05.2025

  • puzo-75

    Хорошо ещё не приняли решение, которое озвучивал Черданцев:"Куда же Чавес ноги под Барриоса подсовывает?"

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А кто ты такой??? Однозначно красная - я сказал. И не пиши капсом, дурной тон))0

    03.05.2025

  • я сказал порусски-КРАСНОЙ КАРТОЧКИ НЕ БЫЛО-ИГРОК СЫГРАЛ В МЯЧ. ОДНОЗНАЧНО ЖЕЛТАЯ ЗА ИЗЛИШНЮЮ ГРУБОСТЬ

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Мнение барана черданцева может интересовать только врачей психушки!Квадратный идиот давно!

    03.05.2025

  • Rawalex

    напротив такого же фола Баринова, после которого гол в ворота Зенита защитали

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну игрок же выжил!

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Потому,что спартак играет в быстрый,агрессивный футбол,против которого сложно обороняться!

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А им пофиг позор,деньги важнее!

    03.05.2025

  • RobertH

    А можно разговаривать о футболе без слова "Спартак"? Я про пенальти писал? Про Зенит и Спартак? Я просил объяснить факт явного административного влияния в виде совмещения должностей вопреки здравому смыслу и мировой практике. А мне опять про Спартак. Такое чувство, что в Питере болеют в футболе не за Зенит, а против Спартака...

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Кто платит-тот и прав!Россия!Здесь мировые законы не действуют!Варимся в своём дерьме на газу прома!

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Какое нарушение,ногу то не оторвал!Вот если бы нога висела на ниточке,тогда возможно устное предупреждение!Надо этому ЭСКорту сделать подкат под каждого на поле!Прости .тутки,обслуживающие пидерцев!ЗПРФ-навека!

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Кто бы тут говорил! Вас колхозных, как ни тянут, а всё равно не вытянуть.

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Тоесть можно херачить по ногам до переломов (если коснулся мяча) и правила не НАРУШЕНЫ??? Вы больны уважаемый. Он теперь от безнаказанности будет так еще играть. И я не желаю, чтобы он травмировал лучшего игрока вашей команды! Тогда посмотрю что вы запоете))

    03.05.2025

  • george64

    Кто бы сомневался. Это же очевидно, что в оставшиеся туры и не такие судейские "чудеса" увидим. Особенно, если чемпионство одного клуба будет пролетать.

    03.05.2025

  • он играл в мяч! и сыграл в мяч. извините,но футбол-игра контактная. другое дело если бы он в мяч не сыграл. я не отрицаю,что- грубо. даже очень грубо,но...ПРАВИЛА НЕ НАРУШЕНЫ....как бы это пародоксально не звучало. между прочим ЗЕНИТ я не люблю от слова совсем,но....красной не было

    03.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Барриос самый лучший опорник, который всегда играет предельно корректно. Джентльмен года!

    03.05.2025

  • ЗЛ

    Так вот где собака-то зарыта!!! Оказывается, всё-таки за фол Барринова на Венделе должна была быть жёлтая и штрафной в пользу Зенита! Тянут лохомотов за уши к чемпионству что ли, никак не пойму?

    03.05.2025

  • Vadson

    вспоминаются бессмертные слова ЗСК о фоле Жиркова на Соболеве - "ну крови же не было!!!") Не удалили и бог с ним, судьи итак в этом сезоне слишком много себе позволяют!!! Судят госклуб, как всех, да как они смеют?))

    03.05.2025

  • Moreno

    КК может и не было, но ЖК - однозначно!!! Но это для других клубов, для бомжей так можно.

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А тогда когда красная??? Двойной перелом? Не закрытый, а открытый перелом? Так что ли? Он грубо, безрассудно шел в это действие и ломал игрока соперника. Красная и точка!

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Дюков, Миллер, Медведев - одна шайка лейка. Да они там все были в этом списке влиятельных, в самом верху.

    03.05.2025

  • protch

    «В ЧАСТИЧНОМ контакте правой ногой Барриоса с ногой соперника» Строго говоря, ПОЛНЫЙ контакт ног случается при контакте мужчины и женщины — в случае традиционных ориентаций, конечно — в строго миссионерской позиции. На это, что ли, намекает наш родной ЭСК, который о традициях знает исключительно понаслышке?

    03.05.2025

  • Чему завидовать? Позору Россиского футбола? Да приличный человек никогда не то что за Зенит болеть не будет он на пушечный выстрел к болеле Зенита не подойдет. Это же зашквар.

    03.05.2025

  • hant64

    Просто слов нет по эпизоду с неназначенным пенальти в пользу Рубина, когда пятый номер Факела на глазах судьи чуть не стягивает майку с игрока Рубина, оттаскивая его от мяча, и в конце концов валит его. И этот судейка стоит сзади в 10 метрах, всё прекрасно видит, и ноль реакции. Даже трудно представить, какой более 100% фол этому дятлу нужен, чтобы указать на точку? Профнепригоден, и это как минимум.

    03.05.2025

  • Я с удовольствием посмотрю откуда у тебя дым пойдет после последнего тура

    03.05.2025

  • Сеня. Прими таблетки. Хватит пить боярышник. Я понимаю что это напиток бомжей но береги себя

    03.05.2025

  • Jackson 57

    И почему мне кажется, что ты из этих, из заднеприводных? Видимо, потому, что только про минет и можешь говорить. Это карма...

    03.05.2025

  • Охотник на свинорылых

    Наконец поддержали! вонючеее и бесполезное ЭСК

    03.05.2025

  • Игорь Малышев

    Тогда почему Спартак пробил уже 10 пенальти, а Зенит меньше Факела, который забыл, как выглядит штрафная соперника?

    03.05.2025

  • lvb

    Игорек, а ты посмотри на эпизод Вендел/Баринов с замедлением и стоп-кадрами. И ты увидешь, что летящие вперед бутсы Баринова(не шипами вперед, что важно!) пролетают МИМО ног Вендела, далее Вендел спотыкается об бедро Баринова и падает, когда Баринов УЖЕ лежит на земле, нет движения. При этом Баринов сыграл в мяч. Как оценить? Разве что на усмотрение судьи, дать свободный за "опасную игру". И то маловероятно. Мне лично по барабану клубная принадлежносить при оценке судейства, мне главное понять, как сейчас трактуют сходные эпизоды. А трактуют их по разному. В этом проблема и отсюда постоянный срач промеж глорами.

    03.05.2025

  • Игорь Малышев

    Глушенкова в этом сезоне уже дважды ломали, причём один раз на руку шипами наступили, и ничего, никого не удалили.

    03.05.2025

  • RobertH

    Вот тут какие - то болотные мне минусА выставляют, но это на мои бабки не влияет никак.:sunglasses: А вот спросить хочется. Вы, ребята, и впрямь считаете, что тот факт, что Президент РФС, футбольного Союза целой страны, является оновременно Председателем Правления фирмы, являющейся генеральным спонсором клуба, выступающего в чемпионате, это нормально? Такого нет нигде в Мире! Я проверял. До такого не додумались даже во всяких там Гондурасах, не в обиду этой славной стране. Кто - то из вас может ответить внятно, без мата и традиционной истерии?

    03.05.2025

  • Игорь Малышев

    А когда ЭСК решил, что против Вендела и Мостового (матчи с Локомотивом и Краснодаром) сыграли по правилам, вам всё нравилось. Незначительный контакт, всё норм. Вот и здесь - незначительный контакт, всё норм.

    03.05.2025

  • Игорь Малышев

    Логично. Если в эпизодах с Венделом и Мостовым (матчи с Локомотивом и Краснодаром) контакт был признан незначительным, то и здесь мы имеет столь же незначительный контакт. В этом есть хотя бы какая-то последовательность.

    03.05.2025

  • lvb

    Шо есть "безрассудный фол"? Обычно это подкат сзали, с разбега(2-3 м), с шипами вперед. Такой фол ДОЛЖЕН оценивать ВАР, на предмет "Возможно КК". Насколько я помню по трансляции-проверки как таковой не было. А почему? Тут вопрос-попадает ли подкат Барриоса под категорию "безрассудный фол", тот самый "частичный контакт"? А шо есть "полный контакт"? Кароч, получилась отмазка, по вине ВАРассистов. Они заслуживают дисквы.) Вешание лапши на уши успешно продолжается. Не пора всех этих иностранных "икспердов" гнать.. ссаным.. теми самыми?))

    03.05.2025

  • с13

    Согласно правил может и не надо было удалять. Я как-то уже и не помню этот эпизод. А по жизни - лучше бы удалили. Всем, кроме зенитчиков было бы приятно.

    03.05.2025

  • LEVIS, физкульт-прювет! ты смотрю я на посту!!! бдишь и минусуешь.что ж-похвально. давай и дальше бди!РОДИНА тебя не забудет

    03.05.2025

  • RobertH

    У них там целый штаб в Газпром - медиа. Там ребята крайне изобретательны на все члены тела!

    03.05.2025

  • RobertH

    100%! Сейчас если ламбадники подведут всю эту гидру и сыграют вничью с кем - то из оставшихся соперников, поднимется такая вонь, такой скул, что до белых медведей на Полюсе дойдёт! Будем читать и веселиться!

    03.05.2025

  • Пан Юзеф

    Полагаю, это придумали не журналисты.

    03.05.2025

  • RobertH

    Юзик, до конца этого сезона прикормленные журналясты придумают ещё много преинтереснейших названий и словосочетаний в угоду Лахта - центру! Ну и фиг с ними! Посмеёмся!

    03.05.2025

  • никто это и не пытается делать. это делаете вы сами!!! прежде чем что-либо здесь писать нужно было бы....ознакомиться с правилами игры в футбол

    03.05.2025

  • RobertH

    А ничего , вернее, - никого интересного там нет. СЭ опубликовал как - то список самых типО влиятельных граждан в росфутболе. Вот все, кого ты имеешь ввиду, в этом списке! Они ходят под Дюковым, а Дюков Пред. Правления ПАО "Газпром - нефть", генерального спонсора Зенита. Это уникальная российская спортивная аномалия. Какие могут быть вопросы?

    03.05.2025

  • Пан Юзеф

    Безрассудный контакт - это сильно. Надо запомнить.

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Твоё то тупое мнение важнее ахах

    03.05.2025

  • почему-безнаказанно? по моему глубокому убеждению ЖЕЛТАЯ там была железно. все таки как-то убрать,согнуть,приподнять ногу он даже и не пытался

    03.05.2025

  • Алексей Лунев

    Так по мнению фк позоровского Черданцева игрок Динамо сам виноват, что не подпрыгнул---- пфхгХАХАХА

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    То есть, ты чушок, даже правил не знаешь, а рот свой поганый поднимаешь!

    03.05.2025

  • Алексей Лунев

    то есть я коснувшись мяча могу сломать ногу безнаказанно????

    03.05.2025

  • Алексей Лунев

    он уже взял

    03.05.2025

  • при всей своей не любви к гегемону всеже скажу-сначала БАРРИОС сыграл в мяч,а уж потом прямой ногой в соперника. другое дело,что он даже не попытался как-то избежать контакта. жестко? безусловно-да,но.... не было там КК...

    03.05.2025

  • Алексей Лунев

    Газовые болельщики все суют какую-то табличку с ошибками судей т.е. против кого либо в чью сторону ошибались судьи- так вот видите кто эти таблички рисует. А по факту вы без судей Факел и Химки обыграть не можете.

    03.05.2025

  • Топотун

    Возьмешь на клык за Великий Зенит ?

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Так это родители тебя таким сделали. Или сам тупой башкой, обо что то сильно йопнулся.

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Как же, тема про Зенит, и без тебя убогий. Не сидится в рждшной клоаке?

    03.05.2025

  • Алексей Лунев

    зенит- ПОЗОР Российского футбола!!! Других слов нет. ПС и не нужно делать из меня идиота!!!!

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Сбежались завистнички, аж дым от пердаков идёт. Радостно от этого.

    03.05.2025

  • Mikhail

    Зря Динамо ныло. Все-равно ничего их обращение не изменило и не изменит.

    03.05.2025

  • ViktorDiktor®

    Не привыкать прогибаться

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    ...после чего совершил безрассудный контакт открытой стопой левой ноги в область бутсы соперника... Это ли не повод удалить игрока, который совершил безрассудный контакт. Где такое правило, что можно просто желтую показать??

    03.05.2025

  • Haiaxi

    Кто б сомневался.

    03.05.2025

  • andrrpetrov

    Если быть объективным ... есть прецидент прыжок Баринова двумя ногами вперёд в ноги Венделу. И гол после такой "передачи" Баринова. Значит прыгать в ноги можнно.

    03.05.2025

  • ровнов

    Все правильно. Крови же не было. Так продолжать, товарищи.

    03.05.2025

  • Топотун

    Негров на галеры !

    03.05.2025

  • ToLkUnet

    Так он не играет с ними)

    03.05.2025

  • МАО

    Фол Пиняева на Клаудиньо в прошлом сезоне напомнить ? Чел прямыми ногами сбоку въехал. Клава аж улетел. Даже жёлтую не дали.

    03.05.2025

  • МАО

    Да здравствует наш Суд - самый справедливый в Мире. Барриос - самый вежливый футболист!

    03.05.2025

  • инок

    Чавеса надо было удалять. Нельзя так играть против Барриоса в 100-летний юбилей Зенита.))

    03.05.2025

  • shpasic

    уверен, что против ПариНН он не только ни одной карточки не получит, но ещё и ни одного фола на нём не свистнут.

    03.05.2025

  • hovawart645

    Барриос нужен газовым в оставшихся матчах, поэтому любые его выходки караться не будут. Хотя он уже три матча подряд нарывается. А с Верой вообще 200% красная была.

    03.05.2025

  • Hitman

    А вот интересно, что за МУд**и в этой судейской комиссии?? Вот из-за такого судейства к нам вообще скоро легионеры не будут приезжать))) сыграл он в мяч видите ли. Это был безрассудный прыжок в ноги сопернику. Таких удалений было просто громадное количество. А здесь видите ли всего лишь жёлтая должна была быть. Тогда где эти ваши грани?? Понятно, они зависят от толщины кошелька. Помнится у Факела парнишка за фол в центре поля, около скамеек запасных удалили))) Зенит позор российского футбола, а ЭСК просто чмошники, позорящие сами себя.

    03.05.2025

  • hovawart645

    И даже тогда не удалят!)

    03.05.2025

  • Valery Petrukhin

    После оправданного второго гола Мартинса теперь до конце чемпа все решения теперь будут в пользу позора футбола. Как говорил один из всех известных стихотворцев-анекдотчиков: "Ведь капуста всем нужна!". Да и "авторитет" чердака, видимо, сильно повлиял на трактовку. А то, что игрок чудом не стал инвалидом из-за выходки вседозволенного беспредельщика, так это не страшно: не умер же.

    03.05.2025

  • петя

    То что позволено зениту, не позволено другим! Позор!

    03.05.2025

  • Руслан

    Пока никого не покалечит, его не удалят?

    03.05.2025

    • Канчельскис поддержал Мостового: «Сложно общаться с нефутбольными людьми»

    ЭСК РФС: Сафьян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Рубином»
