ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче «Динамо» — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрела обращение «Динамо» с просьбой проверить решение судьи Виталия Мешкова не удалять полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 26-го тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 1:1.

ЭСК единогласно поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса.

«Барриос сыграл в мяч в единоборстве с Луисом Чавесом, после чего совершил безрассудный контакт открытой стопой левой ноги в область бутсы соперника (низкий контакт). В частичном контакте правой ногой Барриоса с ногой соперника нет элементов серьезного нарушения правил. Судье следовало вынести предупреждение за безрассудное поведение игроку «Зенита», — говорится в заявлении РФС.

В матче с «Динамо» 31-летний колумбийский футболист получил желтую карточку на 90+2-й минуте. Барриос пропустит игру 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН».

Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. На первой строчке находится «Краснодар» с 58 баллами. «Динамо» располагается на 5-й строчке с 47 очками.