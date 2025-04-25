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Что сотворил Агкацев! Ценой травмы взял пенальти на последней минуте матча с махачкалинским «Динамо»

Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отбивает удар с пенальти на последних секундах матча с махачкалинским «Динамо» (3:2).
Фото ФК «Краснодар»
Мусаев надеется, что это не перелом.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:3
Краснодар

Махачкалинское «Динамо» и «Краснодар» выдали сумасшедший по накалу стартовый матч 26-го тура РПЛ. «Быки» в меньшинстве одержали важнейшую победу со счетом 3:2 и вновь оторвались от «Зенита» на пять очков в турнирной таблице.

Самый главный эпизод встречи произошел в концовке — Станислав Агкацев ценой травмы отразил пенальти, не дав хозяевам вырвать ничью. Возможно, сейв в Каспийске станет главным в истории черно-зеленых, но об этом мы узнаем уже в конце сезона.

Важнейшее спасение

На 90+10-й минуте махачкалинцы выполнили длинную передачу в район штрафной площади «Краснодара». Мяч вылетел оттуда, а позднее после паузы началась проверка ВАР: оказалось, защитник «быков» Кайо сыграл рукой. Главный арбитр Артем Чистяков был приглашен к монитору, после чего объявил о назначении 11-метрового удара.

К точке подошел Гамид Агаларов, но не забил. Агкацев в прыжке отразил пенальти, после чего прозвучал финальный свисток. Как выяснилось позже, в этом эпизоде Станислав получил травму, неудачно приземлившись на газон.

После игры голкипер показал перебинтованный мизинец в эфире «Матч ТВ» и поделился эмоциями от победы:

«Чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами. В конце потеряли нить игры, удаление еще подкосило, но ребята — герои. Это командная победа», — заявил вратарь.

Портал Transfermarkt, опережая всех медиков, констатировал: Агкацев выбыл до 31 мая из-за перелома. Возможно, диагноз будет более позитивный. Во всяком случае, на это надеется главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

«Палец у него сломанный, есть маленький шанс, что это вывих. Если перелом — будет сложнее», — отметил специалист на пресс-конференции.

Надежда на Дюпина?

Станислав — одна из главных звезд «Краснодара» в настоящий момент. Он прекрасно заменил ушедшего в «ПСЖ» Матвея Сафонова и внес большой вклад в результаты команды. А еще Агкацев — специалист по отражению пенальти. На его счету четыре успешные попытки из пяти в этом сезоне РПЛ.

Травма россиянина может доставить массу проблем Мураду Мусаеву, но в его распоряжении есть опытнейший Юрий Дюпин. Если перелом подтвердится, то 37-летний голкипер станет первым номером до конца чемпионата.

Теперь путь к заветному чемпионству для черно-зеленых выглядит так: «Рубин», ЦСКА, «Оренбург», «Динамо» Москва. Сейчас у коллектива Мусаева пять очков отрыва, но у «Зенита» матч в запасе.

ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
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Рубин – Факел
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