Что сотворил Агкацев! Ценой травмы взял пенальти на последней минуте матча с махачкалинским «Динамо»

Мусаев надеется, что это не перелом.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)

Махачкалинское «Динамо» и «Краснодар» выдали сумасшедший по накалу стартовый матч 26-го тура РПЛ. «Быки» в меньшинстве одержали важнейшую победу со счетом 3:2 и вновь оторвались от «Зенита» на пять очков в турнирной таблице.

Самый главный эпизод встречи произошел в концовке — Станислав Агкацев ценой травмы отразил пенальти, не дав хозяевам вырвать ничью. Возможно, сейв в Каспийске станет главным в истории черно-зеленых, но об этом мы узнаем уже в конце сезона.

Важнейшее спасение

На 90+10-й минуте махачкалинцы выполнили длинную передачу в район штрафной площади «Краснодара». Мяч вылетел оттуда, а позднее после паузы началась проверка ВАР: оказалось, защитник «быков» Кайо сыграл рукой. Главный арбитр Артем Чистяков был приглашен к монитору, после чего объявил о назначении 11-метрового удара.

К точке подошел Гамид Агаларов, но не забил. Агкацев в прыжке отразил пенальти, после чего прозвучал финальный свисток. Как выяснилось позже, в этом эпизоде Станислав получил травму, неудачно приземлившись на газон.

После игры голкипер показал перебинтованный мизинец в эфире «Матч ТВ» и поделился эмоциями от победы:

«Чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами. В конце потеряли нить игры, удаление еще подкосило, но ребята — герои. Это командная победа», — заявил вратарь.

Портал Transfermarkt, опережая всех медиков, констатировал: Агкацев выбыл до 31 мая из-за перелома. Возможно, диагноз будет более позитивный. Во всяком случае, на это надеется главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

«Палец у него сломанный, есть маленький шанс, что это вывих. Если перелом — будет сложнее», — отметил специалист на пресс-конференции.

Надежда на Дюпина?

Станислав — одна из главных звезд «Краснодара» в настоящий момент. Он прекрасно заменил ушедшего в «ПСЖ» Матвея Сафонова и внес большой вклад в результаты команды. А еще Агкацев — специалист по отражению пенальти. На его счету четыре успешные попытки из пяти в этом сезоне РПЛ.

Травма россиянина может доставить массу проблем Мураду Мусаеву, но в его распоряжении есть опытнейший Юрий Дюпин. Если перелом подтвердится, то 37-летний голкипер станет первым номером до конца чемпионата.

Теперь путь к заветному чемпионству для черно-зеленых выглядит так: «Рубин», ЦСКА, «Оренбург», «Динамо» Москва. Сейчас у коллектива Мусаева пять очков отрыва, но у «Зенита» матч в запасе.