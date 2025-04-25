Что сотворил Агкацев! Ценой травмы взял пенальти на последней минуте матча с махачкалинским «Динамо»
Махачкалинское «Динамо» и «Краснодар» выдали сумасшедший по накалу стартовый матч 26-го тура РПЛ. «Быки» в меньшинстве одержали важнейшую победу со счетом 3:2 и вновь оторвались от «Зенита» на пять очков в турнирной таблице.
Самый главный эпизод встречи произошел в концовке — Станислав Агкацев ценой травмы отразил пенальти, не дав хозяевам вырвать ничью. Возможно, сейв в Каспийске станет главным в истории черно-зеленых, но об этом мы узнаем уже в конце сезона.
Важнейшее спасение
На 90+10-й минуте махачкалинцы выполнили длинную передачу в район штрафной площади «Краснодара». Мяч вылетел оттуда, а позднее после паузы началась проверка ВАР: оказалось, защитник «быков» Кайо сыграл рукой. Главный арбитр Артем Чистяков был приглашен к монитору, после чего объявил о назначении 11-метрового удара.
К точке подошел Гамид Агаларов, но не забил. Агкацев в прыжке отразил пенальти, после чего прозвучал финальный свисток. Как выяснилось позже, в этом эпизоде Станислав получил травму, неудачно приземлившись на газон.
После игры голкипер показал перебинтованный мизинец в эфире «Матч ТВ» и поделился эмоциями от победы:
«Чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами. В конце потеряли нить игры, удаление еще подкосило, но ребята — герои. Это командная победа», — заявил вратарь.
Портал Transfermarkt, опережая всех медиков, констатировал: Агкацев выбыл до 31 мая из-за перелома. Возможно, диагноз будет более позитивный. Во всяком случае, на это надеется главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
«Палец у него сломанный, есть маленький шанс, что это вывих. Если перелом — будет сложнее», — отметил специалист на пресс-конференции.
Надежда на Дюпина?
Станислав — одна из главных звезд «Краснодара» в настоящий момент. Он прекрасно заменил ушедшего в «ПСЖ» Матвея Сафонова и внес большой вклад в результаты команды. А еще Агкацев — специалист по отражению пенальти. На его счету четыре успешные попытки из пяти в этом сезоне РПЛ.
Травма россиянина может доставить массу проблем Мураду Мусаеву, но в его распоряжении есть опытнейший Юрий Дюпин. Если перелом подтвердится, то 37-летний голкипер станет первым номером до конца чемпионата.
Теперь путь к заветному чемпионству для черно-зеленых выглядит так: «Рубин», ЦСКА, «Оренбург», «Динамо» Москва. Сейчас у коллектива Мусаева пять очков отрыва, но у «Зенита» матч в запасе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6