Судейство

3 мая, 11:42

ЭСК РФС: Сафьян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Рубином»

Ана Горшкова
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрела два решения главного арбитра матча 26-го тура РПЛ «Рубин» — «Факел» (2:1) Романа Сафьяна.

ЭСК поддержала решение Сафьяна не назначать пенальти в ворота «Рубина» на 15-й минуте игры.

«Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов сыграл в мяч в единоборстве с игроком «Факела» Ильей Калининым, и последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым», — говорится в заявлении РФС.

При этом ЭСК единогласно признала ошибочным решение арбитра не назначить пенальти в ворота «Факела» на 80-й минуте матча.

«Защитник «Факела» Альберт Габараев длительно задерживает рукой нападающего «Рубина» Руслана Безрукова. Данная задержка влияет на атакующего игрока, который теряет баланс своего тела при попытке сыграть в мяч», — говорится в решении ЭСК.

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
  • lvb

    Эти скайповые бараны-иностранцы скажут все что придет им в ватсап, от ДСИ и РФС. Сии мальчики не отличают "безрассудный фол" от "фола по неосторожности", что и есть в эпизоде с Кабутовым. В комментариях ИФАБ четко сказано "Если игрок в подкате играет в мяч, а потом сносит/сбивает соперника".. попадая ему в голеностоп... это есть "фол по неосторожности" и судья должен зафиксировать нарушение правил. Если в щтрафной то это пенальти. А то что игрок играл в мяч, до контакта.. без ЖК, или на усмотрение судьи в поле) Ну и? ЭСК позор РФС, факт!)

    03.05.2025

    • ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче «Динамо» — «Зенит»

    Дзюба: «Глобально выполнил все, что хотел»
