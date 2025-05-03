ЭСК РФС: Сафьян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрела два решения главного арбитра матча 26-го тура РПЛ «Рубин» — «Факел» (2:1) Романа Сафьяна.

ЭСК поддержала решение Сафьяна не назначать пенальти в ворота «Рубина» на 15-й минуте игры.

«Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов сыграл в мяч в единоборстве с игроком «Факела» Ильей Калининым, и последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым», — говорится в заявлении РФС.

При этом ЭСК единогласно признала ошибочным решение арбитра не назначить пенальти в ворота «Факела» на 80-й минуте матча.

«Защитник «Факела» Альберт Габараев длительно задерживает рукой нападающего «Рубина» Руслана Безрукова. Данная задержка влияет на атакующего игрока, который теряет баланс своего тела при попытке сыграть в мяч», — говорится в решении ЭСК.