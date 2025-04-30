Пивоваров: «Судейство в этом сезоне стало хуже»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в этом сезоне.
— Каманцев сказал, что нет возможности не назначать Карасева на матчи «Динамо». Что думаете на этот счет?
— Каманцев отвечает за эту функцию, за то, чтобы она осуществлялась корректно и развивалась.
— На данный момент вы видите развитие?
— В этом сезоне судейство стало хуже.
Ранее председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев заявил о невозможности не назначать Сергея Карасева на матчи «Динамо».
