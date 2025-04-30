Пивоваров ответил на вопрос, собирается ли «Динамо» просить не назначать Черданцева на их матчи

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, не собирается ли клуб просить не назначать комментатора Георгия Черданцева на их матчи.

— Не собирается ли «Динамо» обратиться с просьбой не назначать Черданцева комментатором ваших матчей?

— Комментарий Черданцева больше навредил, на мой взгляд, ему самому. Момент с Барриосом был очевидный — и то, как Черданцев его прокомментировал... Я Георгия уважаю, но конкретно в этом моменте категорически с ним не согласен.

На 58-й минуте встречи «Динамо» — «Зенит» полузащитник питерцев Барриос в подкате выбил мяч из-под ног Чавеса, после чего шипами попал в голеностоп мексиканцу. Главный арбитр встречи Виталий Мешков не наказал колумбийца в этом эпизоде, а Черданцев заявил, что Барриосу некуда было девать ногу. Пресс-служба «Динамо» высмеяла слова комментатора, опубликовав в социальных сетях видео с нарезкой из советского фильма «Берегись автомобиля».