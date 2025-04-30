Футбол
30 апреля, 17:19

Пивоваров ответил на вопрос, собирается ли «Динамо» просить не назначать Черданцева на их матчи

Дарик Агаларов

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, не собирается ли клуб просить не назначать комментатора Георгия Черданцева на их матчи.

— Не собирается ли «Динамо» обратиться с просьбой не назначать Черданцева комментатором ваших матчей?

— Комментарий Черданцева больше навредил, на мой взгляд, ему самому. Момент с Барриосом был очевидный — и то, как Черданцев его прокомментировал... Я Георгия уважаю, но конкретно в этом моменте категорически с ним не согласен.

На 58-й минуте встречи «Динамо» — «Зенит» полузащитник питерцев Барриос в подкате выбил мяч из-под ног Чавеса, после чего шипами попал в голеностоп мексиканцу. Главный арбитр встречи Виталий Мешков не наказал колумбийца в этом эпизоде, а Черданцев заявил, что Барриосу некуда было девать ногу. Пресс-служба «Динамо» высмеяла слова комментатора, опубликовав в социальных сетях видео с нарезкой из советского фильма «Берегись автомобиля».

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Георгий Черданцев
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Газзаев — об отставке Лички: «Человек не готов давать результат»
«Следовало вынести предупреждение». ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче с «Динамо»
ЭСК РФС: Сафьян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Рубином»
ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче «Динамо» — «Зенит»
Хорошая новость для болельщиков «Краснодара»: повредивший мизинец Агкацев готовится к матчу с «Рубином»
КДК РФС дисквалифицировал хавбека «Факела» Моцпана на два матча РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • vladmad_75

    черданцева вообще на ТВ быть не должно.

    01.05.2025

  • НВ

    черданцев продался газпрому и готов нести всякую чушь, просто мразота....других слов нет....

    01.05.2025

  • Динамов

    Если человек говорит, что уважает Черданцева - это автоматически равносильно каминг-ауту. :face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting:

    30.04.2025

  • Динамов

    Он у него SоSёт просто)

    30.04.2025

  • Kimi_

    И за что он уважает Черданцева?

    30.04.2025

  • тихоновнавсегда

    Да он вообще деградировал уже.Хотя и по молодости не отличался умом и сообразительностью!Я про Черданцева естественно.

    30.04.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    когда комментируют Чердданцев и Моссаковский смотрю без звука

    30.04.2025

  • Gordon

    Вот тут прав на сто процентов.

    30.04.2025

    • КДК РФС дисквалифицировал хавбека «Факела» Моцпана на два матча РПЛ

    Петржела уверен, что Личка найдет работу в Чехии в случае увольнения из «Динамо»
