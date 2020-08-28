«Краснодар» подал жалобу на неназначенный пенальти в ворота ЦСКА
13:40
По информации «СЭ», «Краснодар» подал жалобу на решение арбитра в матче 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России против ЦСКА (1:1).
Предметов недовольства «быков» стал неназначенный пенальти за нарушение в штрафной ЦСКА против форварда Маркуса Берга на 9 минуте матча. Встречу судил Владислав Безбородов, арбитр ВАР — Кирилл Левников.
По итогам пяти туров РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице, армейцы на одну строчку выше.