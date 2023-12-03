«Краснодар» — «Оренбург»: Оганесян сравнял счет в начале второго тайма

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«Оренбург» сравнял счет в матче против «Краснодара» в 17-м туре РПЛ — 1:1.

На 51-й минуте Степан Оганесян головой замкнул в ворота хозяев подачу с фланга.