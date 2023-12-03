«Краснодар» — «Оренбург»: судья Чистяков не удалил вратаря гостей

На 45+1-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Оренбург» арбитр Артем Чистяков правильно наказал вратаря гостей Алексея Кеняйкина 11-метровым ударом, но ошибочно не показал ему красную карточку и не удалил с поля.

Голкипер, не пытаясь сыграть в мяч, в своей штрафной площади сбил Олакунле Олусегуна и лишил его явной возможности забить гол.

Видеоассистенты Василий Казарцев и Александр Богданов в действия судьи не вмешались.