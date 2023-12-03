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Сегодня, 17:48

Семин: «Задача Клюева — закрепиться в «Сочи» и оставить команду в РПЛ»

Алина Савинова
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Российский тренер Юрий Семин высказался о назначении Дениса Клюева исполняющим обязанности главного тренера «Сочи».

«Ситуация в «Сочи» очень сложная. Задача Клюева — закрепиться в команде и оставить ее в РПЛ. Справится — будет востребован в высшей лиге, нет — придется начинать снова с низших дивизионов. Он хорошо работал в «Локомотиве». Многие ребята прошли через него и потом попадали в основной состав «Локомотива». Самое важное для тренера, чтобы игроки росли в своем мастерстве. Мне кажется, он эту работу делал хорошо», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

3 декабря «Сочи» объявил об уходе Александра Точилина с поста главного тренера. За 17 туров РПЛ команда набрала 10 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-zadacha-klyueva-zakrepitsya-v-komande-i-ostavit-sochi-v-rpl-311528/
Денис Клюев
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
1
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«Локомотив» и «Зенит» обменялись голами в первом тайме
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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