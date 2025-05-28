«Краснодар» объявил о переходе защитника «Осера» Жубала

Защитник «Осера» Жубал подписал контракт с «Краснодаром», сообщает пресс-служба «быков».

Контракт с 31-летним бразильцем рассчитан на два года — до конца сезона-2026/27. Он вступит в силу с 1 июня. Защитник присоединится к российскому клубу в статусе свободного агента и будет играть под 5-м номером.

Жубал выступал за «Осер» с 2020 года. Он провел за французский клуб 180 матчей, забил 20 мячей и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее защитник также играл за португальские «Ароку», «Виторию Гимарайнш», «Боавишту» и «Виторию Сетубал».