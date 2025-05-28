Сулейманов с высокой долей вероятности уйдет в аренду из «Локомотива»

Агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

«Есть понимание, что следующий сезон с высокой долей вероятности мы проведем в другом клубе. Скорее всего это будет арендное соглашение», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошедшем сезоне 25-летний Сулейманов провел за «Локомотив» 40 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи.