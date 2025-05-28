Лучший футбольный прогнозист — знаменитый артист Баринов

Актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Валерий Баринов стал первым в конкурсе прогнозистов, ежегодно проводимом «СЭ». Дав прогнозы на матчи 10-го и 30-го туров чемпионата России, он набрал 18 баллов. Второе место — у Юрия Лозы, третье — у прошлогоднего победителя Михаила Малютина.

Болельщики в итоге со счетом 180:172 победили специалистов, у которых лучше других выступили Сергей Балахнин и Александр Гришин, а Валерий Гладилин установил рекорд сезона, набрав в одном туре 14 очков.