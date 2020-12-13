«Краснодар» — «Локомотива»: «быки» забили второй гол к 11-й минуте
16:41
«Краснодар» удвоил преимущество в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». На 11-й минуте отличился Реми Кабелла. Счет стал 2:0.
? Реми Кабелла переправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме, это шестой гол полузащитника в текущем розыгрыше чемпионата— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 13, 2020
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