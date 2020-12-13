? Реми Кабелла переправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме, это шестой гол полузащитника в текущем розыгрыше чемпионата



? #КраснодарЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР

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