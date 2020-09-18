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«Краснодар» — «Химки»: Классон и Берг выйдут с первых минут

18:44
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В матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» примет «Химки». Стали известны стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес, Вильена, Олссон, Кабелла, Вандерсон, Классон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Уткин, Сперцян, Сулейманов, Кутовой.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Трошечкин, Ломовицкий, Полярус, Трошечкин, Корян, Куат, Дядюн.

Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Липовой, Воробьев, Казанцев, Конате, Алиев, Сигневич.

Краснодар — Химки

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