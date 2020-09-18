«Краснодар» — «Химки»: Классон и Берг выйдут с первых минут
18:44
В матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» примет «Химки». Стали известны стартовые составы команд:
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес, Вильена, Олссон, Кабелла, Вандерсон, Классон, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Уткин, Сперцян, Сулейманов, Кутовой.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Трошечкин, Ломовицкий, Полярус, Трошечкин, Корян, Куат, Дядюн.
Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Липовой, Воробьев, Казанцев, Конате, Алиев, Сигневич.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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