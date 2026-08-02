«Краснодар» — «Факел»: хозяева ведут 2:0 после первого тайма

«Краснодар» обыгрывает «Факел» по итогам первого тайма матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 — 2:0.

На 4-й минуте Жубал с передачи Лукаса Оласы вывел «быков» вперед. На 27-й минуте Никита Кривцов забил второй гол в ворота воронежской команды, ему ассистировал Кристиан.

Игра проходит на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.