Глушенкову подарили арбуз после хет-трика в матче «Оренбург» — «Зенит»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сделал хет-трик в матче с «Оренбургом» (3:0) во 2-м туре РПЛ.

Форвард признали лучшим игроком матча и вручили ему арбуз.

Максим Глушенков. Фото ФК «Зенит»

«Зенит» в первых двух матчах РПЛ забил восемь безответных голов и с 6 очками лидирует в таблице. В третьем туре сине-бело-голубые примут «Родину» 9 августа.