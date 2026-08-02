Ларин рассказал, чем его восхитил Глушенков в матче против «Оренбурга»

Бывший директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин поделился с «СЭ» мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, который сделал хет-трик в матче 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:0).

«После первого тура я был удивлен тем, что его заменили в перерыве. Но любой тренер имеет право делать то, что он считает нужным. Сегодня мне больше понравился даже не хет-трик, а то, что в конце матча Глушенков отдал на Мостового в моменте, где мог бить сам. Я был просто восхищен тем, какое решение принял Максим. Уверен, он хотел поддержать российского футболиста, у которого не самый простой период в жизни, но который при этом является очень хорошим игроком», — сказал Ларин «СЭ».

«Зенит» в первых двух матчах РПЛ забил восемь голов, не пропустил ни одного мяча и с 6 очками лидирует в таблице. В третьем туре сине-бело-голубые примут «Родину» 9 августа.

«Оренбург» с 3 очками располагается на 9-й строчке. В третьем туре РПЛ команда сыграет в гостях с «Рубином» 9 августа.