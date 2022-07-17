«Локомотив» — «Нижний Новгород»: все четыре ключевых решения судей правильные
В четырех эпизодах матча 1-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Нижний Новгород» (1:1) бригада Василия Казарцева в итоге приняла верные решения.
На 28-й минуте судья из Санкт-Петербурга правильно вынес второе предупреждение игроку гостей Тимуру Сулейманову и удалил его с поля. Дисциплинарная санкция соответствует фолу нижегородца.
На 58-й минуте Казарцев правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после единоборства Антона Миранчука и Кирилла Гоцука. Железнодорожник пробросил мяч мимо соперника, а через мгновение произошло игровое столкновение. Судья не увидел оснований для пенальти.
На 70-й минуте в центре поля произошло столкновение Гоцука и Алексиса Бека-Бека. Судья не увидел нарушения правил в действиях Гоцука, дал знак продолжить игру. Через 14 секунд после этого нижегородцы сравняли счет. Видеоассистент Игорь Панин провел проверку и не вмешался в действия коллеги. Решение арбитра и ВАР можно поддержать — фола не было, гол засчитан правильно.
На 89-й минуте Вильсон Изидор пробил по воротам нижегородцев и стал требовать назначения пенальти за игру рукой Дмитрия Стоцкого. Казарцев с той позиции, которую он занимал, не мог видеть деталей случившегося. Панин провел проверку и не нашел оснований для назначения 11-метрового удара. С ним можно согласиться: руки защитника находились близко к его груди и площадь тела не увеличивали.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|1
|0
|1