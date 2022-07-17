«Локомотив» — «Нижний Новгород»: все четыре ключевых решения судей правильные

В четырех эпизодах матча 1-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Нижний Новгород» (1:1) бригада Василия Казарцева в итоге приняла верные решения.

На 28-й минуте судья из Санкт-Петербурга правильно вынес второе предупреждение игроку гостей Тимуру Сулейманову и удалил его с поля. Дисциплинарная санкция соответствует фолу нижегородца.

На 58-й минуте Казарцев правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после единоборства Антона Миранчука и Кирилла Гоцука. Железнодорожник пробросил мяч мимо соперника, а через мгновение произошло игровое столкновение. Судья не увидел оснований для пенальти.

На 70-й минуте в центре поля произошло столкновение Гоцука и Алексиса Бека-Бека. Судья не увидел нарушения правил в действиях Гоцука, дал знак продолжить игру. Через 14 секунд после этого нижегородцы сравняли счет. Видеоассистент Игорь Панин провел проверку и не вмешался в действия коллеги. Решение арбитра и ВАР можно поддержать — фола не было, гол засчитан правильно.

На 89-й минуте Вильсон Изидор пробил по воротам нижегородцев и стал требовать назначения пенальти за игру рукой Дмитрия Стоцкого. Казарцев с той позиции, которую он занимал, не мог видеть деталей случившегося. Панин провел проверку и не нашел оснований для назначения 11-метрового удара. С ним можно согласиться: руки защитника находились близко к его груди и площадь тела не увеличивали.