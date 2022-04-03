3 апреля «Краснодар» сыграет с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ

В воскресенье, 3 апреля, состоится матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Краснодар» примет московское «Динамо». Начало встречи в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция стартует в 13.55.

В первом круге чемпионата бело-голубые обыграли «быков» на «ВТБ Арене» с минимальным счетом (1:0). Всего динамовцы не проигрывают «Краснодару» уже шесть матчей подряд (4 победы и 2 ничьи).

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.