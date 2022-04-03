Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:52

Для очистки поля от снега перед дерби «Локомотив» — «Спартак» было задействовано 30 человек и 5 единиц спецтехники

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Уборка снега перед матчем «Локомотив» — «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный агроном «РЖД-Арены» Владислав Лысенко рассказал «СЭ» о состоянии поля на дерби «Локомотив» — «Спартак» (1:0), которое состоялось в Москве 2 апреля.

«За 3,5 часа до начала матча «Локомотив» — «Спартак», к началу настройки и калибровки системы ВАР, все службы стадиона были направлены на то, чтобы очистить поле от снега. Само поле было полностью пригодным к игре, на нем не было льда, сложность была связана именно с сильным снегопадом. Было задействовано более 30 человек и 5 единиц спецтехники. Этого достаточно для того, чтобы быстро очистить даже сильно засыпанное снегом поле. Привлечение тяжёлый техники сказалось бы на качестве игровой поверхности.

Марк Мампасси борется за&nbsp;мяч с&nbsp;Шамаром Николсоном. Играть в такой снегопад — безумие. Вместо яркого дерби мы получили мучение и новый скандал

Важно было очистить снег не навредив газону. Ранней весной газон ещё совсем неокрепший. Любая механическая очистка поля от снега может вызвать необратимые последствия , которые способны привести к потере футбольного поля на 1-2 месяца. Задача была не только убрать снег, но и сделать это предельно аккуратно.

Интенсивная уборка с привлечением спецтехники началась после осмотра поля судейской бригадой и делегатом матча.

Снежные сугробы на&nbsp;стадионе &laquo;Локомотива&raquo; перед дерби со &laquo;Спартаком&raquo;.

К 19:30 поле не было заледенелым, и теоретически на нем можно было играть. Но снегопад стад интенсивнее, поле засыпало за считанные минуты. Главным судьей и делегатом было принято решение о переносе начала матча, согласно регламенту чемпионата. В таких условиях это было оптимальным и стандартным решением. Перед началом 2 тайма, когда снег практически прекратился , работники стадиона привели поле в полный порядок, произведя повторную очистку специальными щётками, которые были повешены на трактора", — сказал Лысенко.

Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но была перенесена на 45 минут из-за снегопада. Единственный мяч в игре на 85-й минуте забил нападающий хозяев Вильсон Изидор.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Спартак
Голы
Изидор, 85 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Марадишвили Бека Бека Тикнизян (Рыбус, 74) Бабкин (Петров, 61) Керк Кухта (Рыбчинский, 90+2) Изидор
Спартак
Максименко Кофрие Джикия (Жиго, 54) Литвинов Мозес Бакаев (Соболев, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин Николсон (Игнатов, 79) Промес
Предупреждения
Бека Бека 24’, Бабкин 58’, Марадишвили 80’, Изидор 90+1’  -  Кофрие 48’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Лунев (Новосибирск)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что такое витамины и зачем они нужны?
Попал под западные санкции и со скандалом покинул Союз ММА России. Что сейчас происходит с Федором Емельяненко
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
«Краснодар» — «Динамо»: Шиманьски и Смолов выйдут в старте, нигериец Олусегун дебютирует за «быков»
«Краснодар» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ
Илья Геркус: «Дело Валиевой шито белыми нитками, дурно пахнет и выглядит как откровенная постановка»
Спиридонов: «Не удивился бы, если «Локомотиву» засчитали такой же гол, как у Промеса»
«Какое-то первобытное время». Кавазашвили раскритиковал «Локомотив» за отсутствие снегоуборочной техники
«Перейра мог и ногу сломать, в том эпизоде должно быть удаление». Кечинов — о поражении «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

«Краснодар» — «Динамо»: Шиманьски и Смолов выйдут в старте, нигериец Олусегун дебютирует за «быков»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости