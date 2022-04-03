Для очистки поля от снега перед дерби «Локомотив» — «Спартак» было задействовано 30 человек и 5 единиц спецтехники

Главный агроном «РЖД-Арены» Владислав Лысенко рассказал «СЭ» о состоянии поля на дерби «Локомотив» — «Спартак» (1:0), которое состоялось в Москве 2 апреля.

«За 3,5 часа до начала матча «Локомотив» — «Спартак», к началу настройки и калибровки системы ВАР, все службы стадиона были направлены на то, чтобы очистить поле от снега. Само поле было полностью пригодным к игре, на нем не было льда, сложность была связана именно с сильным снегопадом. Было задействовано более 30 человек и 5 единиц спецтехники. Этого достаточно для того, чтобы быстро очистить даже сильно засыпанное снегом поле. Привлечение тяжёлый техники сказалось бы на качестве игровой поверхности.

Важно было очистить снег не навредив газону. Ранней весной газон ещё совсем неокрепший. Любая механическая очистка поля от снега может вызвать необратимые последствия , которые способны привести к потере футбольного поля на 1-2 месяца. Задача была не только убрать снег, но и сделать это предельно аккуратно.

Интенсивная уборка с привлечением спецтехники началась после осмотра поля судейской бригадой и делегатом матча.

К 19:30 поле не было заледенелым, и теоретически на нем можно было играть. Но снегопад стад интенсивнее, поле засыпало за считанные минуты. Главным судьей и делегатом было принято решение о переносе начала матча, согласно регламенту чемпионата. В таких условиях это было оптимальным и стандартным решением. Перед началом 2 тайма, когда снег практически прекратился , работники стадиона привели поле в полный порядок, произведя повторную очистку специальными щётками, которые были повешены на трактора", — сказал Лысенко.

Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но была перенесена на 45 минут из-за снегопада. Единственный мяч в игре на 85-й минуте забил нападающий хозяев Вильсон Изидор.