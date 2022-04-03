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Спиридонов: «Не удивился бы, если «Локомотиву» засчитали такой же гол, как у Промеса»

Спиридонов отреагировал на поражение «Спартака» от «Локомотива»
Сергей Федоров
Корреспондент
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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в матче 23 тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Классический «Спартак» — 85-я минута, пропущенный гол. Все по классике. Давайте будем объективны, что в первом тайме можно было дать красную, но не в случае со «Спартаком». В эпизоде с голом Промеса по видеокартинке был объективный офсайд, но в этом матче не было ВАР именно на линии офсайда. Все видели, что офсайд был, но я бы не удивился, если бы такой же гол засчитали бы «Локомотиву». Думаю, «Спартак» по игре заслуживал больше ничейку. После зимней паузы одна победа — позитива мало. Такое состояние внутри команды, что уже поскорее бы начать следующий сезон. Все мы хотели проиграть в Европе, но из-за ситуации в мире это не случилось. Одна надежда на осталась на Кубок, но там ЦСКА, который сейчас на ходу. Посмотрим», — сказал Спиридонов «СЭ».

После этого поражения «Спартак» занимает 10 строчку в таблице Тинькофф РПЛ с 27 очками в активе.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
2
0
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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