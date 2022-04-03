Спиридонов: «Не удивился бы, если «Локомотиву» засчитали такой же гол, как у Промеса»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в матче 23 тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Классический «Спартак» — 85-я минута, пропущенный гол. Все по классике. Давайте будем объективны, что в первом тайме можно было дать красную, но не в случае со «Спартаком». В эпизоде с голом Промеса по видеокартинке был объективный офсайд, но в этом матче не было ВАР именно на линии офсайда. Все видели, что офсайд был, но я бы не удивился, если бы такой же гол засчитали бы «Локомотиву». Думаю, «Спартак» по игре заслуживал больше ничейку. После зимней паузы одна победа — позитива мало. Такое состояние внутри команды, что уже поскорее бы начать следующий сезон. Все мы хотели проиграть в Европе, но из-за ситуации в мире это не случилось. Одна надежда на осталась на Кубок, но там ЦСКА, который сейчас на ходу. Посмотрим», — сказал Спиридонов «СЭ».

После этого поражения «Спартак» занимает 10 строчку в таблице Тинькофф РПЛ с 27 очками в активе.