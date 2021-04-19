Крах «Спартака».Вилков отстранен. Кто следующий? Суперлига убьет европейский футбол? Live

Журналисты «СЭ» Максим Алланазаров, Артем Калинин и Вячеслав Короткин обсуждают главные футбольные события за неделю. Начало — 19:00.

— «Спартак» опозорился в матче с командой Газизова

— Вилкова больше не допустят к судейству. Кто следующий?

— Скандал с Сухиной и Гильерме сделал «Локо» сильнее?

— Максим Алланазаров оценивает игру Алексея Ионова в матче с «Зенитом»

— Олич проиграл первый матч с соперником из верхней части таблицы

— Смогут ли «Рубин» и «Динамо» зацепиться за медали?

— Что будет с европейским футболом после создания Суперлиги?