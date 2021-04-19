Крах «Спартака».Вилков отстранен. Кто следующий? Суперлига убьет европейский футбол? Live
10:25
Журналисты «СЭ» Максим Алланазаров, Артем Калинин и Вячеслав Короткин обсуждают главные футбольные события за неделю. Начало — 19:00.
— «Спартак» опозорился в матче с командой Газизова
— Вилкова больше не допустят к судейству. Кто следующий?
— Скандал с Сухиной и Гильерме сделал «Локо» сильнее?
— Максим Алланазаров оценивает игру Алексея Ионова в матче с «Зенитом»
— Олич проиграл первый матч с соперником из верхней части таблицы
— Смогут ли «Рубин» и «Динамо» зацепиться за медали?
— Что будет с европейским футболом после создания Суперлиги?
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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