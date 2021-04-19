«Спартак» в соцсетях предложил фанатам клубов Суперлиги начать болеть за московскую команду

«Спартак» в своем Twitter на английском языке отреагировал на создание Суперлиги.

«Уважаемые фанаты «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»! Если вам нужен новый клуб, который вы будете поддерживать, мы всегда здесь. С уважением, «Спартак», — говорится в сообщении.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».