Акинфеев — о поражении от «Сочи»: «Скоро все наладится, верим в команду»
12:17
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев 19 апреля на своей странице в Instagram опубликовал новое фото.
Капитан армейцев обратился к болельщикам после поражения в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).
«Скоро все наладится. Верим в команду!» — подписал публикацию российский вратарь.
После 26 сыгранных матчей ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 46 очками.
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