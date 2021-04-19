Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев 19 апреля на своей странице в Instagram опубликовал новое фото.

Капитан армейцев обратился к болельщикам после поражения в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Скоро все наладится. Верим в команду!» — подписал публикацию российский вратарь.

После 26 сыгранных матчей ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 46 очками.