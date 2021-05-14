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Козлов: «Сезон для «Ростова» не удался, хотелось побороться за что-то большее»

12:35
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Защитник «Ростова» Алексей Козлов поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«Учитывая, что это последняя игра и «южное дерби», очень хочется закончить сезон на мажорной ноте. Понятно, он не удался. Ожидания болельщиков и наши собственные не совсем оправдались. Хотелось побороться за что-то большее. Любой матч нужно выигрывать, тем более всегда приятно добывать победу над таким соперником как «Краснодар», — приводит слова Козлова официальный Instagram клуба.

Матч «Ростов» — «Краснодар» пройдет 16 мая и начнется в 14:00 мск. Ростовчане с 43 очками занимают девятое место в турнирной таблице, краснодарцы с 38 очками — на 11-й строчке.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CO2SqzlMJW7/

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