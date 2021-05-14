«Локомотив» выкупит у ЦСКА Тикнизяна за 2 миллиона евро

Московский «Локомотив» хочет купить у ЦСКА права на защитника Наира Тикнизяна, сообщает «РБ Спорт».

Изначально, железнодорожники предлагали «армейцам» 1,5 миллиона евро за игрока, но стороны договорились о сумме в 2 миллиона евро.

В этом сезоне 22-летний россиянин в составе ЦСКА провел 33 матча, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

«Локомотив» может выйти в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. ЦСКА рискует не попасть в еврокубки.