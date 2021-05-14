«Локомотив» выкупит у ЦСКА Тикнизяна за 2 миллиона евро
12:24
Московский «Локомотив» хочет купить у ЦСКА права на защитника Наира Тикнизяна, сообщает «РБ Спорт».
Изначально, железнодорожники предлагали «армейцам» 1,5 миллиона евро за игрока, но стороны договорились о сумме в 2 миллиона евро.
В этом сезоне 22-летний россиянин в составе ЦСКА провел 33 матча, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.
«Локомотив» может выйти в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. ЦСКА рискует не попасть в еврокубки.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-vy-kupit-tiknizyana-u-tsska-za-2-mln-evro/
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