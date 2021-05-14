Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

— Подходим к заключительному матчу в этом сезоне с хорошим настроением, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Свою задачу выполнили, сейчас решаем другие вопросы, которые есть на повестке, — кому-то дать возможность поиграть, кого-то — подготовить к матчам сборных, чтобы не было большой паузы. Решаем рабочие моменты.

— Для обеих команд игра турнирного значения не имеет. Чего ждать болельщикам?

— Хорошей игры! Спортивную составляющую никто не отменял — любой команде, игроку, выходящему на поле, всегда хочется побеждать. Ни мы, ни футболисты «Тамбова» не исключение.

— Будет ли ротация? Можно ли уже сказать, в каком составе команда отправится в Саранск?

— Ротация будет, конечно же. И в предыдущей игре она была. Игроки, у которых не было возможности провести полноценный отпуск в прошлом году, прежде всего, иностранцы, получили дополнительное время для отдыха. Все остальные готовятся к игре.

Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдет 16 мая в Саранске и начнется в 14:00 мск. Петербуржцы досрочно стали чемпионами России, тамбовчане вылетели из РПЛ.