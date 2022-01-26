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Сегодня, 11:40

Ковач ответил на вопрос о возможном возвращении Крала в «Спартак»

Радослав Ковач заявил, что Алекс Крал находится в тупике
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший игрок московского «Спартака» Радослав Ковач в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэме».

«У Алекса огромная конкуренция в «Вест Хэме». Это мешает ему заиграть. В клубе есть очень хорошие игроки на его позицию, — сказал Ковач «СЭ». — Думаю, он сам ждал, что будет играть намного больше. Не знаю, стоит ли сейчас менять клуб. АПЛ — серьезная лига. Надо ждать своего шанса. У него сейчас чемпионат. Он не играл семь месяцев. Думаю, лучший вариант — поменять команду, чтобы была игровая практика. Но он сам должен решить этот вопрос. Может, поговорить с тренером стоит, обсудить, будет ли у него шанс или нет. На его месте я бы поменял команду. Он молодой парень.

Ждет ли его «Спартак»? Трудно ответить на этот вопрос. В «Спартаке» сейчас новый тренер, игроки. Также Алекс не играет. Можно сказать, что Крал сейчас находится в тупике, из которого трудно выбраться».

Крал перешел в «Вест Хэм» из «Спартака» в конце августа 2021 года. За красно-белых он провел 53 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Чех находится в аренде в английском клубе и вернется летом. За «Вест Хэм» он провел пять матчей.

Алекс Крал
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Радослав Ковач
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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