Ковач ответил на вопрос о возможном возвращении Крала в «Спартак»

Бывший игрок московского «Спартака» Радослав Ковач в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэме».

«У Алекса огромная конкуренция в «Вест Хэме». Это мешает ему заиграть. В клубе есть очень хорошие игроки на его позицию, — сказал Ковач «СЭ». — Думаю, он сам ждал, что будет играть намного больше. Не знаю, стоит ли сейчас менять клуб. АПЛ — серьезная лига. Надо ждать своего шанса. У него сейчас чемпионат. Он не играл семь месяцев. Думаю, лучший вариант — поменять команду, чтобы была игровая практика. Но он сам должен решить этот вопрос. Может, поговорить с тренером стоит, обсудить, будет ли у него шанс или нет. На его месте я бы поменял команду. Он молодой парень.

Ждет ли его «Спартак»? Трудно ответить на этот вопрос. В «Спартаке» сейчас новый тренер, игроки. Также Алекс не играет. Можно сказать, что Крал сейчас находится в тупике, из которого трудно выбраться».

Крал перешел в «Вест Хэм» из «Спартака» в конце августа 2021 года. За красно-белых он провел 53 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Чех находится в аренде в английском клубе и вернется летом. За «Вест Хэм» он провел пять матчей.