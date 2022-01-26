«Спартак» объявил о запуске своей криптовалюты $FCSM

«Спартак» на своем сайте объявил о сотрудничестве с одной из крупнейших блокчейн-платформ в индустрии спорта и развлечений. Клуб при этом анонсировал запуск криптовалюты — фан-токена $FCSM.

Таким образом, «Спартак» первым в российском футболе получит свой фан-токен — цифровой актив. Как отмечается, он выведет общение болельщиков с командой на новый уровень.

«Сегодня у «Спартака» около 17 миллионов болельщиков по всему миру. $FCSM поможет этой большой аудитории влиять на жизнь красно-белых как никогда прежде», — говорится в сообщении. В скором времени клуб объявит точную дату выпуска фан-токена $FCSM.

Приобретение токенов позволит болельщикам участвовать в маркетинговых решениях клуба и получать эксклюзивные предложения и призы.