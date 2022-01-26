Стала известна планируемая стартовая цена фан-токенов «Спартака»

Планируемая стартовая цена токена «Спартака» $FCSM составляет 2 евро (около 188 рублей по курсу на 26 января), информирует Metaratings.ru. «Спартак» планирует запустить «монеты» в продажу в конце марта — начале апреля.

Ранее стало известно, что «Спартак» будет сотрудничать с одной из крупнейших блокчейн-платформ в индустрии спорта и развлечений. Клуб анонсировал запуск криптовалюты — фан-токена $FCSM.

В скором времени клуб объявит точную дату выпуска фан-токена $FCSM. Приобретение токенов позволит болельщикам участвовать в маркетинговых решениях клуба и получать эксклюзивные предложения и призы.