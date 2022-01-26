Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:44

Стала известна планируемая стартовая цена фан-токенов «Спартака»

Фан-токен «Спартака» будет стоить 2 евро
Роман Шишов
Корреспондент

Планируемая стартовая цена токена «Спартака» $FCSM составляет 2 евро (около 188 рублей по курсу на 26 января), информирует Metaratings.ru. «Спартак» планирует запустить «монеты» в продажу в конце марта — начале апреля.

Ранее стало известно, что «Спартак» будет сотрудничать с одной из крупнейших блокчейн-платформ в индустрии спорта и развлечений. Клуб анонсировал запуск криптовалюты — фан-токена $FCSM.

В скором времени клуб объявит точную дату выпуска фан-токена $FCSM. Приобретение токенов позволит болельщикам участвовать в маркетинговых решениях клуба и получать эксклюзивные предложения и призы.

Источник: https://metaratings.ru/news/stala-izvestna-planiruemaya-startovaya-tsena-fan-tokenov-spartaka-1181322/
ФК Спартак (Москва)
1
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Особняк за 1,5 миллионов долларов, лес с оленями, автопарк: как живут хоккеист Малкин и красотка Кастерова
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Ковач ответил на вопрос о возможном возвращении Крала в «Спартак»
В России открылось трансферное окно
Хендрикс покинул расположение «Спартака», чтобы пройти медосмотр в «Фейеноорде»
Бауэр покинул «Уфу» и подписал контракт с «Серветтом»
«Уэска» может досрочно расторгнуть договор аренды Гайча и вернуть нападающего в ЦСКА
Адамов — в «Зените», «Сочи» взял Мелкадзе, «Юве» купит Влаховича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ковач ответил на вопрос о возможном возвращении Крала в «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости