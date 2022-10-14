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Сегодня, 18:45

Корнеев сравнил Зиньковского и Бакаева

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев не понимает, почему атакующий хавбек «Спартака» Антон Зиньковский часто остается в запасе.

— Понимаете, почему Зиньковский, как правило, выходит только на замену? И можно ли его сравнить с Бакаевым?

— Считаю, что Бакаев все же более ярко выраженная «десятка». Но в целом для меня удивительно, почему Зиньковский не начинает игры в старте. То же самое могу сказать и про Тюкавина в «Динамо». Для меня это две большие загадки. Ведь, когда Зиньковский выходит на поле, он реально решает исходы матчей. Считаю, они должны играть вместе с Промесом. Тогда оба фланга будут работать как часы, — сказал Корнеев «СЭ».

— А может быть, Антону просто не хватает «физики» на все 90 минут?

— Не знаю. У меня такого ощущения не сложилось.

На счету Зиньковского 1 гол и 1 голевая передача в 10 матчах РПЛ текущего сезона.

Игорь Акинфеев. Акинфеев — номер 1 в РПЛ. Чалов играет тоньше Соболева. Как остановить Промеса? Почему Зиньковский в запасе? Корнеев — о составах ЦСКА и «Спартака»

Антон Зиньковский
Зелимхан Бакаев
Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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