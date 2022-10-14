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Сегодня, 18:55

Тихонов считает матч с ЦСКА проверкой для «Спартака» на умение побеждать большие клубы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».

«Думаю, для «Спартака» особенно большая проверка, потому что у нас многие говорят, что красно-белым тяжелее с большими командами, москвичи проиграли «Динамо», «Зениту», «Ростову», — цитирует Тихонова ТАСС. — Вот как раз для «Спартака» это проверка, чтобы доказать людям, что можно обыгрывать большие команды. Если «Спартак» сыграет неудачно, все продолжат говорить, что «Спартак» выигрывает у тех команд, которые не борются за высокие места».

Также Тихонов заявил, что в этом матче для него нет фаворита.

«Обе команды показывают очень приличный, быстрый, атакующий футбол, они очень много забивают. Вы сами понимаете, что фаворитом в таком матче является команда, которая играет дома. Но это дерби, для меня нет фаворита в этой игре, ждем большого футбола. ЦСКА довольно прилично выглядит, «Спартак» очень много забивает в последних играх, но есть проблемы в обороне, так что голы будут. Хочется, чтобы они были», — сказал экс-игрок красно-белых.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 16 октября на «ВЭБ-Арене» и начнется в 20.00 (мск). Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков, армейцы с 24 очками располагаются на четвертой позиции.

Источник: https://tass.ru/sport/16062369
Андрей Тихонов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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 11
Кристиан Нобоа

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Филипе Силва Малком

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П
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