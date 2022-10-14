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Орещук: «Я категорически против увольнения Йокановича из «Динамо» сейчас»

Мария Гусева
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о работе и будущем главного тренера московского клуба Славиши Йокановича.

«Ничего катастрофического еще не произошло. Сейчас «Динамо» в середине. Конечно, планка задрана высоко. Сначала шестое, затем третье место, а сейчас восьмое. Это звоночек, но резких движений не надо делать. Футболисты были собраны под конец августа, поэтому не надо никуда спешить, это было бы неправильно», — цитирует Metaratings Орещука.

Специалист рассказал, верит ли в успех Йокановича.

«Я должен поддерживать его в первую очередь. Я его и клуб поддерживаю. Сейчас точно никаких резких движений не нужно. Как минимум до конца года ему надо дать доработать. Если ситуация будет более-менее нормальная, то с ним входить во вторую часть сезона и потом что-то спрашивать. Я категорически против его увольнения сейчас. Это еще не «Динамо» Йокановича, но после зимних сборов это уже будет его команда», — добавил он.

«Динамо» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче бело-голубые дома сыграют с «Оренбургом» 15 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshchuk-ya-kategoricheski-protiv-uvolneniya-yokanovicha-seychas-s-nego-mozhno-budet-sprashivat-ves-1384999/
Роман Орещук
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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